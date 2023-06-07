„Она не в теме“: шоу-повар Ивлев обидно вступился за Юлию Высоцкую

Ивлев заявил, что кулинарные провалы на программе „Едим дома“ — это не вина Высоцкой. Он призвал не судить телеведущую строго, поскольку она не профессиональный повар. „Я бы на самом деле не на неё набрасывался, а на шеф-редактора её. Не на неё — она вообще не в теме, как готовить“, — отметил шеф-повар.

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой „Едим дома“, которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Позже в сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. 16 мая актриса опубликовала свое фото на фоне лондонского аэропорта Хитроу. Пользователи заподозрили, что звезда покинула страну. Представители Юлии Высоцкой отказались комментировать отъезд телеведущей за границу. Однако мы подозреваем, что „травли“ в Интернете сложно скрыться в другой стране.