Кто такие квиры и как они живут: 10 фильмов, отвечающих на вопросы о ЛГБТ-сообществе

В честь месяца ЛГБТ+ сообщества Delfi Life сделал подборку ярких фильмов, посвященных этой теме. Как на самом деле живут гомосексуальные люди? С какими проблемами они сталкиваются? О чем и почему переживают их родители? Вокруг ЛГБТ+ тем всегда было много вопросов, на некоторые из которых могут помочь ответить эти фильмы.

Неисправимые (1999)

Начнем с фильма, который стал настоящей классикой ЛГБТ+ кино. Главная героиня фильма, Меган (Наташа Лионн), настоящая и „классическая“ американская девушка. Она красива и популярная, учится на пятерки, является капитаном команды чирлидеров и встречается с капитаном футбольной команды. Правда, окружающие заметили, что Меган не нравится целоваться со своим парнем, а в ее фотоальбомах и школьном шкафчике совсем нет фотографий с мужчинами – только девушки.

Фильм „Неисправимые“ — это, конечно, комедия, в которой до предела утрируется идея о том, что гомосексуального человека можно „вылечить“ или „исправить“. Родители, заподозрив, что Меган — лесбиянка, отправляют ее в исправительную школу, в которой девушки носят только розовое, а мальчики — голубое, девочки моют полы, нянчатся с пластмассовыми младенцами и красят другу другу ногти, а мальчики играют в футбол, рубят дрова, играют в войну и чинят автомобили. Пасторальная картинка — искусственные розы, белый штакетник, гладкие лужайки, розовые домики, а всем этим управляет строгая директриса, сын которой просто карикатурный гей-мальчик, танцующий в обтягивающих шортах.

Конечно, в школе подростки не могут скрывать свою ориентацию — они влюбляются, сбегают по ночам в гей-клуб, чтобы потанцевать и нарушают правила. Меган влюбляется в свою одногрупницу Грэм, но жить так, как требует того сердце, вовсе не так легко.