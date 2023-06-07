Дочь Пореченкова сбила человека. Пострадавший в коме. Семья актера „ничего не знает“

По предварительным данным, это был 18-летний москвич Александр Понаровский. От удара его отбросило на несколько метров. Прибывшие на место медики тут же госпитализировали хоккеиста, чтобы спасти ему жизнь.

На данный момент известно, что его состояние оценивается как тяжелое. У него переломы, а также множественные травмы. Врачи делают все возможное, чтобы помочь парню. Александр профессионально занимается хоккеем. Сможет ли он и дальше играть после того, что случилось, никто точно сказать не может. Сейчас главная задача — выжить.

Он лежит в реанимации, впал в кому. Пока сложно говорить о каких-то прогнозах. По повреждениям понятно, что машина просто сшибла его на бешенной скорости.

Семья Александра рада, что авария получила широкую огласку, потому что боится, как бы дело не спустили на тормозах. А вот семья Марии Пореченковой „ушла в несознанку“. Сам Михаил Пореченков пока не прокомментировал случившееся. Его супруга и вовсе назвала новости о ДТП „чушью“. „Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация“, — ответила мать Марии на вопрос журналиста.

Дочь Мария родилась во втором браке Михаила Пореченкова. У нее также есть старший брат Михаил и младший — Петр. У самого актёра также есть сын Владимир и внучка Мирослава, живущие в Таллинне, и дочь Варвара от первого официального брака.