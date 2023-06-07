После стычки с Евгением „Маэстро“ Понасенковым пьяный прохожий попал в реанимацию

Понасенков рассказал сотрудникам, что гулял с приятелем в центре города и фотографировался с поклонниками, но к ним подошел неизвестный мужчина и начал оскорблять. Спутник Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

Уточняется, что после встречи с Понасенковым мужчина попал в реанимацию, у него диагностировали внутричерепную гематому и сильное алкогольное опьянение.

Сам блогер уточнил, что во время конфликта никаких действий не предпринимал.