07.06.2023, 13:00
После стычки с Евгением „Маэстро“ Понасенковым пьяный прохожий попал в реанимацию
ФОТО: Youtube
Полиция проверяет блогера Евгения Понасенкова после конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Понасенков рассказал сотрудникам, что гулял с приятелем в центре города и фотографировался с поклонниками, но к ним подошел неизвестный мужчина и начал оскорблять. Спутник Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.
Уточняется, что после встречи с Понасенковым мужчина попал в реанимацию, у него диагностировали внутричерепную гематому и сильное алкогольное опьянение.
Сам блогер уточнил, что во время конфликта никаких действий не предпринимал.