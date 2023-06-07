Шоубиз
07.06.2023, 13:00

После стычки с Евгением „Маэстро“ Понасенковым пьяный прохожий попал в реанимацию

 
Евгений Понасенков
Евгений Понасенков
ФОТО: Youtube

Полиция проверяет блогера Евгения Понасенкова после конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Понасенков рассказал сотрудникам, что гулял с приятелем в центре города и фотографировался с поклонниками, но к ним подошел неизвестный мужчина и начал оскорблять. Спутник Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

Уточняется, что после встречи с Понасенковым мужчина попал в реанимацию, у него диагностировали внутричерепную гематому и сильное алкогольное опьянение.

Сам блогер уточнил, что во время конфликта никаких действий не предпринимал.

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