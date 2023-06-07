Актер фильма „Покровские ворота“ осужден за махинации с квартирами

Бутырский суд Москвы постановил признать Сынгаевского виновным в особо крупном мошенничестве и приговорить его к пяти годам заключения. Однако актер уже отбыл пятилетний срок в СИЗО, из-за чего больше не будет заключен под стражу.

Суд постановил, что Сынгаевский вместе с девятью подельниками незаконно завладел тремя квартирами умерших граждан. После хищения имущества подельники продали его и выручили вырученные 19 млн рублей между собой. Актеру не были предъявлены дополнительные обвинения в краже из недвижимости, из-за чего он избежал увеличения тюремного срока.

„Как было установлено в суде, аферы совершались примерно по одной схеме. Имея связи в государственных органах, злоумышленники узнавали адреса умерших пенсионеров, после чего подделывали от их имени завещания“, — отметили в суде. После этого мошенники оформляли наследство в нотариусе и распоряжались имуществом.

Владимир Сынгаевский изначально строил карьеру спортсмена, занимался единоборствами однако позже решил сниматься в кино. Он сыграл в фильмах „Покровские ворота“ и „Железные игры“, а также в эпизодах проектов „Д'Артаньян и три мушкетера“ и „Не бойся, я с тобой“.