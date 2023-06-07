На фреске 1937 года нашли свидетельство путешествия во времени

Картина украшает здание почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс. Фреска принадлежит кисти художника Умберто Романо. Он изобразил прибытие английских колонистов на территорию будущего города около 1620 года.

На ней стоит известный мореплаватель и торговец мехами Уильям Пинчон, окруженный индейцами. Вероятно, у представителей разных цивилизаций идет торговый обмен. Однако один из аборигенов, сидящий справа от Пинчона, держит в руках на уровне глаз странный прямоугольный предмет. Сторонники теории заговора считают, что это современный смартфон.

Но искусствовед и писатель Дэниэл Кроун, изучающий творчество Романо, предположил, что в руках у индейца находится обычное зеркало. „Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами“, — пояснил искусствовед.

Буквально неделю назад посетители музея искусства The Met „обнаружили“ iPhone картине Р. Джози и Джеймса Арчера „Обручение Бернса и Хайленд Мэри“, завершенной примерно в 1882 году. Впрочем, это оказалась всего лишь Библия: по шотландской традиции возлюбленные в случае желания сыграть свадьбу обмениваются главной книгой христиан у реки.