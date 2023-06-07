Умер один из создателей программы „Спокойной ночи, малыши“

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года. Отец режиссера — хирург Яков Меерзон. В возрасте 16 лет будущий писатель ушел на фронт, где получил ранения. Он был контужен, но полностью прошел войну.

После войны Меерзон закончил театральное училище имени Щукина, позже устроился в редакцию детских программ на центральном телевидении СССР. Актер известен как один из авторов передачи „Спокойной ночи, малыши“. Вместе с супругой Ниной Зубаревой он руководил проектом — жена Меерзона была режиссером, а супруг писал сценарии к эпизодам программы. В окружении пары отмечали, что именно Меерзон придумал основную концепцию „Спокойной ночи, малыши“.