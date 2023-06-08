ФОТО | Все сливки высшего общества гуляли на гала-вечере журнала Kroonika. Смотрите, как прошел гламурный праздник(11)
На прошлой неделе прошел гламурный гала-вечер журнала Kroonika, где помимо горячего праздника были вручены награды в развлекательной сфере за 2023 год. Кто же стал получил титул самых сексуальных мужчины и женщины Эстонии? А кто стал блогером года?
Награды от журнала Kroonika за 2023 год, за которые голосовали читатели, были вручены в десяти категориях:
Самая сексуальная женщина - телеведущая Кейли Сюкияйнен
Самый сексуальный мужчина - футболист Рагнар Клаван
Лучший телеведущий - Юри Бучаков
Лучшие радиоведущие - Марис Кырвитс и Рауно Мяркс
Деятель года - светская львица и ведущая Бригитте Сузанне Хунт
Лучший актер телесериалов - Тийт Сукк
Блогер года - Кристьян Йыэкалда
Лучшая телепередача - „Танцы со звездами“
Лучший эстонский фильм - „Аптекарь Мельхиор“
На гала-вечере был дресс-код в стиле хиппи и фестиваля „Вудсток“, но не все гости осмелились прийти в таких нарядах. Однако кто-то действительно удивил полетом своей фантазии!
Смотрите фото модных гостей мероприятия!