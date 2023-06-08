ФОТО | Все сливки высшего общества гуляли на гала-вечере журнала Kroonika. Смотрите, как прошел гламурный праздник

На прошлой неделе прошел гламурный гала-вечер журнала Kroonika, где помимо горячего праздника были вручены награды в развлекательной сфере за 2023 год. Кто же стал получил титул самых сексуальных мужчины и женщины Эстонии? А кто стал блогером года?