Культура
08.06.2023, 11:00

ФОТО | Все сливки высшего общества гуляли на гала-вечере журнала Kroonika. Смотрите, как прошел гламурный праздник

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На прошлой неделе прошел гламурный гала-вечер журнала Kroonika, где помимо горячего праздника были вручены награды в развлекательной сфере за 2023 год. Кто же стал получил титул самых сексуальных мужчины и женщины Эстонии? А кто стал блогером года?

Награды от журнала Kroonika за 2023 год, за которые голосовали читатели, были вручены в десяти категориях:

  • Самая сексуальная женщина - телеведущая Кейли Сюкияйнен

  • Самый сексуальный мужчина - футболист Рагнар Клаван

  • Лучший телеведущий - Юри Бучаков

  • Лучшие радиоведущие - Марис Кырвитс и Рауно Мяркс

  • Деятель года - светская львица и ведущая Бригитте Сузанне Хунт

  • Лучший актер телесериалов - Тийт Сукк

  • Блогер года - Кристьян Йыэкалда

  • Лучшая телепередача - „Танцы со звездами“

  • Артист года - певец Стефан Айрапетян

  • Лучший эстонский фильм - „Аптекарь Мельхиор

На гала-вечере был дресс-код в стиле хиппи и фестиваля „Вудсток“, но не все гости осмелились прийти в таких нарядах. Однако кто-то действительно удивил полетом своей фантазии!

Смотрите фото модных гостей мероприятия!

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