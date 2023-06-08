Звезду „Чудаков“ отправили в психушку

Полицейские Лос-Анджелеса отследили местонахождение Марджеры по телефону, найдя его в одном из ресторанов города. Речь телеведущего, как и поведение, показались полицейским неустойчивыми, поэтому они отвезли его на психиатрическую экспертизу. По закону в клинике Марджеру могут держать до 72 часов.

Сейчас Марджера находится в процессе развода с Николь Бойд, от которой у него 5-летний сын Феникс. В конце марта телеведущего арестовали за пьяный скандал в ресторане в присутствии жены Никки и сына, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого случая Бойд запретила Марджере общаться с ребенком, после чего тот пригрозил ей „курить крэк до самой смерти, если не увидит сына“.