ФОТО | Как выглядит новая „Миссис Россия — 2023“ без фотошопа

Вот только многие после „Мисс Россия-2023“ отметили, что девушка сильно обрабатывает свои фотографии для социальных сетей. На них Оскар выглядит, как живая кукла Барби с идеальной гладкой кожей, крупными глазами и пухлыми губами. Некоторые даже не узнали Наталью в соцсетях после ее победы в конкурсе красоты из-за слишком разной внешности в жизни и в интернете.

„Что касается хейта, то мне все равно, это их мнение. Они имеют на него право, — ответила Наталья хейтерам через „СтарХит“. — Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой. Знаю, что ответственно готовилась к конкурсу и потратила много усилий. Мы спали по два часа в сутки. Многие участницы уставали, но я подходила и говорила: „Девочки, мы такой длинный путь проделали. Не вздумайте сдаваться! Надо дойти до конца“. Вчера они меня поблагодарили, мол, спасибо, что мотивируешь, вдохновляешь. Мы все очень благодарны конкурсу, потому что это большая трансформация, работа над собой, над выносливостью. Конечно, целый день на каблуках, спать по несколько часов, а затем с утра до полуночи стоять на репетициях… Ну простите, хейтить можно сколько угодно. Попробуйте пройти этот путь сами!“.