ФОТО | Как выглядит новая „Миссис Россия — 2023“ без фотошопа(4)
В Москве состоялся финал конкурса красоты среди замужних женщин России. Победительницей стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, которая уже несколько лет счастлива в браке и воспитывает дочь. И это вызвало бурную реакцию в Сети.
Преподавательница английского языка всегда считала себя красивой, поэтому ее участие в конкурсах красоты даже не обсуждалось. Девушка занимала призовые места, которые и помогли ей впоследствие попасть на конкурс „Мисс Россия-2023“, — пишет Wday.
В социальных сетях Наталья часто делится снимками из своей жизни, показывая, что помимо многочисленных путешествий с семьей она еще занимается спортом, упражняется в пении и снимается для различных брендов.
Вот только многие после „Мисс Россия-2023“ отметили, что девушка сильно обрабатывает свои фотографии для социальных сетей. На них Оскар выглядит, как живая кукла Барби с идеальной гладкой кожей, крупными глазами и пухлыми губами. Некоторые даже не узнали Наталью в соцсетях после ее победы в конкурсе красоты из-за слишком разной внешности в жизни и в интернете.
Многие отметили, что в реальности кожа победительницы не настолько гладкая, а проделанные „уколы красоты“ очень заметны. Из-за чего внешность Оскар вызывает определенные вопросы у интернет-пользователей.
„Да она вся перешитая“, „Разве это естественная красота? Не верю“, „Губы точно сделала, да и скулы тоже“, — высказались в Сети.
„Что касается хейта, то мне все равно, это их мнение. Они имеют на него право, — ответила Наталья хейтерам через „СтарХит“. — Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой. Знаю, что ответственно готовилась к конкурсу и потратила много усилий. Мы спали по два часа в сутки. Многие участницы уставали, но я подходила и говорила: „Девочки, мы такой длинный путь проделали. Не вздумайте сдаваться! Надо дойти до конца“. Вчера они меня поблагодарили, мол, спасибо, что мотивируешь, вдохновляешь. Мы все очень благодарны конкурсу, потому что это большая трансформация, работа над собой, над выносливостью. Конечно, целый день на каблуках, спать по несколько часов, а затем с утра до полуночи стоять на репетициях… Ну простите, хейтить можно сколько угодно. Попробуйте пройти этот путь сами!“.
Обладательница короны также равнодушна к обвинениям в пластике. Блондинка уверяет: стройность фигуры и свежесть лица — результат самодисциплины.
„Два-три раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Только на конкурсе начала питаться так, как, наверное, нельзя. Потому что нужно было много энергии, калорий. Но с сегодняшнего дня снова придерживаюсь правильного питания, никакого сахара. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух“, — поделилась Наталья секретом красоты.