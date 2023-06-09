ФОТО | Необычное требование: у каждого члена группы Scorpions в Таллинне будет люксовый автомобиль. Смотрите, на чем они будут разъезжать

Концерт Scorpions на Певческом поле - первое большое шоу на открытом воздухе этого лета. Последний раз легенды рока выступали в Эстонии десять лет назад.

„Довольно необычная просьба, но мы, конечно же, сделаем все как требуется“, - прокомментировал требования музыкантов Рено Хекконенс, отвечающий за связи с общественностью.

На данный момент каждый автомобиль уже утвержден с руководством артистов. Хекконенс добавил, что также понадобятся еще другие автомобили, автобусы, микроавтобусы - всего 15 транспортных средств, что крайне схоже с тем, как проходит визит лидеров зарубежных стран.