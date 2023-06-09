ФОТО | Необычное требование: у каждого члена группы Scorpions в Таллинне будет люксовый автомобиль. Смотрите, на чем они будут разъезжать(1)
17 июня на Певческом поле в Таллинне выступит легендарная рок-группа Scorpions. Музыканты предъявили необычное требование к организаторам: предоставить каждому члену группы люксовый автомобиль на время их пребывания в Эстонии. Всего члены Scorpions получат в свое распоряжение пять автомобилей представительского класса Mercedes Benz и Audi.
Концерт Scorpions на Певческом поле - первое большое шоу на открытом воздухе этого лета. Последний раз легенды рока выступали в Эстонии десять лет назад.
„Довольно необычная просьба, но мы, конечно же, сделаем все как требуется“, - прокомментировал требования музыкантов Рено Хекконенс, отвечающий за связи с общественностью.
На данный момент каждый автомобиль уже утвержден с руководством артистов. Хекконенс добавил, что также понадобятся еще другие автомобили, автобусы, микроавтобусы - всего 15 транспортных средств, что крайне схоже с тем, как проходит визит лидеров зарубежных стран.