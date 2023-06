Умер фронтмен группы The Nerves

Ли был одним из трех вокалистов-песенников The Nerves. Группа начинала творческую карьеру в Сан-Франциско, затем в 1977 году переехала в Лос-Анджелес, где зарождался жанр пауэр-поп. К Ли, который также был гитаристом коллектива, присоединились басист Питер Кейс и барабанщик Пол Коллинз.

У группы был только один одноименный EP-альбом, выпущенный в 1976 году. После распада The Nerves Ли записал две сольные записи. Также музыкант писал композиции для Пола Янга и Сьюзи Кватро. Песня „Hanging on the Telephone“, кавер-версию на которую артист записал с Blondie, стала одной из самых известных композиций в карьере Ли.