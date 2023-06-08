Шоубиз
08.06.2023, 15:00

Звезда „Зачарованных“ Шеннэн Доэрти призналась, что рак дал метастазы в ее мозг

 
Actress Doherty arrives for a Stand Up To Cancer (SU2C) fundraising event at Walt Disney Concert Hall in Los Angeles
Actress Doherty arrives for a Stand Up To Cancer (SU2C) fundraising event at Walt Disney Concert Hall in Los Angeles
ФОТО: MARIO ANZUONI | REUTERS

Звезда сериалов „Зачарованные“ и „Беверли Хиллз 90210“ Шэннен Доэрти заявила о том, что рак груди дал метастазы в ее мозг. Актрису, высказавшуюся в социальных сетях, цитирует CBS.

„5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх“, — рассказала она в подписи к видео, на котором плачет перед сеансом лечения. „Страх... Смятение... И все не вовремя... Вот как выглядит рак“, — добавила она.

Рак груди у Доэрти обнаружили в 2015 году. В 2016 году метастазы нашли в лимфоузлах актрисы, и ей пришлось перенести восемь циклов химио- и радиотерапии.

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