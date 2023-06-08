Звезда „Зачарованных“ Шеннэн Доэрти призналась, что рак дал метастазы в ее мозг

„5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх“, — рассказала она в подписи к видео, на котором плачет перед сеансом лечения. „Страх... Смятение... И все не вовремя... Вот как выглядит рак“, — добавила она.