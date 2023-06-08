08.06.2023, 15:00
Звезда „Зачарованных“ Шеннэн Доэрти призналась, что рак дал метастазы в ее мозг
ФОТО: | REUTERS
Звезда сериалов „Зачарованные“ и „Беверли Хиллз 90210“ Шэннен Доэрти заявила о том, что рак груди дал метастазы в ее мозг. Актрису, высказавшуюся в социальных сетях, цитирует CBS.
„5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх“, — рассказала она в подписи к видео, на котором плачет перед сеансом лечения. „Страх... Смятение... И все не вовремя... Вот как выглядит рак“, — добавила она.
Рак груди у Доэрти обнаружили в 2015 году. В 2016 году метастазы нашли в лимфоузлах актрисы, и ей пришлось перенести восемь циклов химио- и радиотерапии.