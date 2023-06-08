Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта

По данным СМИ, после инфаркта состояние пожилой артистки ухудшилось, поэтому ей установили временный кардиостимулятор, однако его работы недостаточно для эффективного функционирования сердечного клапана. Медики считают, что Федосеевой-Шукшиной необходим постоянный кардиостимулятор, так как он сможет привести в норму работу сердечного клапана и предотвратить другие нарушения в кровеносной системе актрисы.

Отмечается, что 84-летняя артистка до сих пор находится в тяжелом состоянии, а ее сознание сильно угнетено. При этом в СМИ писали, что Федосеева-Шукшина пережила инфаркт головного мозга еще в мае, однако не сразу получила диагноз. Актриса, по данным издания, еще месяц назад жаловалась на сильную головную боль и неконтролируемые подергивания мышц рук и ног, а после и лица.

Ольга Шукшина не стала опровергать или подтверждать эти сведения и призвала не распространять ложную информацию о здоровье матери. Она попросила не лезть в семью. „Я просто всех призываю к деликатности момента. Все под Богом ходим“, — поделилась дочь актрисы.