Триллер измотал: Том Холланд сделает перерыв в актерской карьере на год

Том Холланд вернется в актерскую профессию к старту съемок новой части „Человека-паука“ от Marvel, сообщает Hyperbeast. Ранее актер рассказал о старте работ над „Человеком-пауком 4“. Сейчас производство блокбастера приостановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

В Сети появился первый трейлер мини-сериала „Переполненная комната“ с Томом Холландом в главной роли. Звезда Marvel сыграл молодого человека по имени Дэнни Салливан. В 1979 году его обвиняют в убийстве, но он верит в свою невиновность. Парень признается судебному психиатру, что не помнит некоторых событий.

Вместе с Томом Холландом главные роли в драматическом проекте исполнили Аманда Сейфрид и Эмми Россам. Сюжет „Переполненной комнаты“ был вдохновлен знаменитым случаем Билли Миллигана. В нем жили 24 полноценные личности, некоторые из них совершали преступления.

Создатели мини-сериала не называют свое шоу экранизацией истории Билли Миллигана. Первые критики и зрители очень низко оценили „Переполненную комнату“. На агрегаторе Rotten Tomatoes его оценка составляет всего 11% „свежести“ из 100 возможных.