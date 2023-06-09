Сбежавший из Эстонии со скандалом стриптизер Джастин Лео участвует в реалити-шоу в Австралии. Раскроет ли он свое темное прошлое?

Реалити-шоу называется „FBoy Island“, что можно перевести как „Остров ловеласов“. Смысл шоу заключается в том, что на один остров привозят два типа мужчин: „хороших парней“, которые обходятся с женщинами вежливо и благородно, и „ловеласов“, которые хотя от женщин лишь одного - секса.

На остров приезжают также три женщины, которые пытаются среди разномастных ухажеров найти любовь всей своей жизни. Если сердце женщины завоюет хороший парень, то его наградой будет любовь, а если это удастся ловеласу, то тот получит 50 000 австралийских долларов (около 31 000 евро).

Пока еще не понятно, к какому лагерю парней принадлежит Джастин Лео, который жителям Эстонии запомнился разными скандалами со своей возлюбленной - блогером Трийну Лийс. Сейчас в эфир вышли пока еще только четыре серии реалити-шоу, согласно которым Джастин Лео все еще не выбыл из игры.

Еще до выхода программы в эфир Джастин не скрывал, что был женат, а сейчас уже в разводе, но больше информации о своих „приключениях“ в Эстонии он пока не раскрыл. Единственное, он посетовал, что из-за своей работы - стриптиза - ему сложно найти возлюбленную. „У ловеласа тоже может быть сердце“, - лаконично описал он себя.

Реалити-шоу „FBoy Island“ в Австралии уже наделало достаточно фурора, так как многие посчитали, что такой формат принижает женщин. Мол якобы неуважительное поведение ловеласов в отношении женщин, показанное на этом шоу, оставляет публике впечатление, что так вести себя вполне нормально.