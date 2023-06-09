ФОТО | Артем Савицкий отметил год отношений с возлюбленной: „люблю тебя до луны и обратно“

В интервью журналу Kroonika Артем говорил, что его первой мыслью при виде фотографии Кертту было, что она горячая чика. Кертту же сказала, что с Артемом ей никогда не скучно.

Познакомились они в интернете, но их первая реальная встреча прошла не очень гладко - Артем признается, что вел себя ужасно, так как прочитал где-то, что чем хуже ты ведешь себя с девушкой, тем больше она тобой заинтересуется. Кертту соглашается, что при первой встрече он вел себя просто отвратительно.

Сейчас же молодые люди уже год вместе. „Люблю тебя до луны и обратно“, - подписали влюбленные под своими фотографиями и, конечно же, добавили сердечки.