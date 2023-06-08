ФОТО | Каллас, Каллас или Каллас? О ситуации в стране отчитались три министра с одинаковой фамилией

А вы знали, что в правительство Эстонии входят аж три министра с одинаковой фамилией? Нет, они не родственники, а однофамильцы! Сегодня во время-пресс-конференции правительства все эти три министра собрались вместе, чтобы рассказать о ситуации в стране.