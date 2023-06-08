08.06.2023, 16:59
ФОТО | Каллас, Каллас или Каллас? О ситуации в стране отчитались три министра с одинаковой фамилией(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
А вы знали, что в правительство Эстонии входят аж три министра с одинаковой фамилией? Нет, они не родственники, а однофамильцы! Сегодня во время-пресс-конференции правительства все эти три министра собрались вместе, чтобы рассказать о ситуации в стране.
Первый член правительства с такой фамилией - это, конечно же, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).
Второй - Кристина Каллас (Eesti 200), которая занимает должность министра образования.
А третий - социал-демократ Мадис Каллас, министр регионального развития.
Уже и можно запутаться во всех Калласах! О чем рассказали сегодня министры, читайте здесь.