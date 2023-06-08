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08.06.2023, 16:59

ФОТО | Каллас, Каллас или Каллас? О ситуации в стране отчитались три министра с одинаковой фамилией

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08.06.23 Valitsuse pressikonverents
08.06.23 Valitsuse pressikonverents
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

А вы знали, что в правительство Эстонии входят аж три министра с одинаковой фамилией? Нет, они не родственники, а однофамильцы! Сегодня во время-пресс-конференции правительства все эти три министра собрались вместе, чтобы рассказать о ситуации в стране.

Первый член правительства с такой фамилией - это, конечно же, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

08.06.23 Valitsuse pressikonverents

Второй - Кристина Каллас (Eesti 200), которая занимает должность министра образования.

08.06.23 Valitsuse pressikonverents

А третий - социал-демократ Мадис Каллас, министр регионального развития.

08.06.23 Valitsuse pressikonverents

Уже и можно запутаться во всех Калласах! О чем рассказали сегодня министры, читайте здесь.

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