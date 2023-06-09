Эстонский актер Яан Ууспыльд разводится с женой. Его новая возлюбленная младше него на 24 года(10)
Одн из самых известных актеров Эстонии Яан Ууспыльд удивил всех, когда пришел на гала-вечер журнала Kroonika не со своей женой, а с молодой девушкой. Оказалось, что он уже договорился с супругой Герли Тиганик о разводе и не стесняется сказать всем, что снова влюблен. Между тем новая избранница младше него на 24 года.
„Я самый счастливый мужчина на свете“, - сказал 49-летний Ууспыльд на празднике. Его новая пассия - 25-летняя владелица салона La Bianca Бригита Антон. Они познакомились в начале мая через общих друзей. Ууспыльд начал ходить к девушке в салон на массаж и так их отношения и закрутились.
Актер отмечает, что возраст - всего лишь цифра, а важна энергия человека и как сочетается энергия двух людей.
У Бригиты есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений, а у Яана -двухлетняя дочь от последней жены, а такжи двое детей от предыдущих отношений: 29-летняя дочь и 18-летний сын.