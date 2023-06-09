Эстонский актер Яан Ууспыльд разводится с женой. Его новая возлюбленная младше него на 24 года

Одн из самых известных актеров Эстонии Яан Ууспыльд удивил всех, когда пришел на гала-вечер журнала Kroonika не со своей женой, а с молодой девушкой. Оказалось, что он уже договорился с супругой Герли Тиганик о разводе и не стесняется сказать всем, что снова влюблен. Между тем новая избранница младше него на 24 года.