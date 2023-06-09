ФОТО | Porsche запускает в Эстонии услугу аренды автомобилей! Смотрите, как в Таллинне отметили 75-летие компании
А вы знаете, что в таллиннском представительстве Porsche можно посмотреть не только новые машины, но также винтажные модели и даже тракторы?! Немецкий производитель люксовых автомобилей отмечает 75-летие и в честь этого 8 июня в представительстве Porsche прошел праздничный обед, где также объявили об интересной новинке.
С 8 июня в Эстонии запустили услугу аренды автомобилей Porsche Drive, которая позволяет брать в аренду люксовые спорткары на короткое или длительное время. В Европе эта услуга уже доступна в Швейцарии, Германии, Франции, Италии и Испании, а теперь и в Эстонии. Причем Эстония - первая страна в регионе, где доступна эта услуга.
В автопарк Porsche Drive входят новые и хорошо оснащенные модели, чтобы пользователи могли насладиться лучшим опытом езды на автомобиле Porsche. Поэтому если вы всегда мечтали покататься на люксовом спорткаре - или тракторе - то не упустите свой шанс воспользоваться этой услугой.
Смотрите, кто пришел на празднование 75-летия Porsche!