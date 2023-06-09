ФОТО | Porsche запускает в Эстонии услугу аренды автомобилей! Смотрите, как в Таллинне отметили 75-летие компании

С 8 июня в Эстонии запустили услугу аренды автомобилей Porsche Drive, которая позволяет брать в аренду люксовые спорткары на короткое или длительное время. В Европе эта услуга уже доступна в Швейцарии, Германии, Франции, Италии и Испании, а теперь и в Эстонии. Причем Эстония - первая страна в регионе, где доступна эта услуга.