72-летний актер Билл Мюррей встречается с молодой певицей

Отмечается, что актера, который почти на 30 лет старше певицы, заметили наблюдающим за Келис со сцены во время ее шоу в Лондоне. Они даже сфотографировались вместе за кулисами на фестивале Mighty Hoopla в Броквелл-парке, где выступала звезда.

„Что бы это ни свело их вместе, и каким бы невероятным это ни казалось, они оба одиноки и им весело, несмотря на довольно большую разницу в возрасте“, — рассказал источник из окружения артистов. Утверждается, что 72-летний Мюррей и 43-летняя Келис сблизились на фоне смерти близких.

Второй муж Келис, Майк Мора, умер от рака желудка в марте 2022 года. Супруга Мюррея, художник по костюмам Дженнифер Батлер, скончалась в 2021 году. У актера шестеро сыновей, старшему из которых 41 год.

Келис известна по композиции „Milkshake“, которую она выпустила в 2003 году. Певица была замужем дважды — от первого супруга, рэпера Нэса она родила сына в 2009 году. От покойного мужа Майка Мора у Келис двухлетняя дочь.