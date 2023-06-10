Вокалист Måneskin расстался с возлюбленной

Артист извинился за ролик, объявив о разрыве с избранницей, моделью Джорджией Солери. „Мне очень жаль, что это видео вышло, это было не так, как я хотел справиться с ситуацией, и это была моя ошибка“, — отметил Давид. По словам музыканта, они с Солери расстались несколько дней назад, и в их отношениях „не было никаких измен любого рода“.