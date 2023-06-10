Вокалист Måneskin расстался с возлюбленной(3)
Вокалист рок-группы Måneskin Дамиано Давид объяснил появления видео, на котором он целует таинственную женщину. Его слова цитирует People.
Артист извинился за ролик, объявив о разрыве с избранницей, моделью Джорджией Солери. „Мне очень жаль, что это видео вышло, это было не так, как я хотел справиться с ситуацией, и это была моя ошибка“, — отметил Давид. По словам музыканта, они с Солери расстались несколько дней назад, и в их отношениях „не было никаких измен любого рода“.
Давид призвал не травить Солери в соцсетях и „уважать деликатность момента“. Он надеется, что произошедшее не повлияет на имидж бывшей возлюбленной отрицательно.
Накануне Дамиано Давид был замечен целующимся с загадочной женщиной в клубе — видеоролик появился в TikTok. После этого начали распространяться слухи о его неверности Джорджии Солери.
А всего месяц назад всё казалось безоблачным: