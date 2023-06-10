Умер актер из сериалов „Пуаро“ и „Лучше звоните Солу“ Пол Джефри

Актера не стало 3 июня 2023 года в городе Санта-Фе (Нью-Мексико), расположенного на юге США. По сообщениям местных СМИ, причиной смерти Джефри стала онкология. У него остались жена и трое детей.

„Пол продолжал сниматься до конца своей жизни. Он любил французское вино и еду, прекрасно разбирался в истории, всю жизнь был фанатом „Арсенала“ и преуспел в том, что был самым милым парнем на свете“, — говорится в официальном заявлении близкого окружения актера.

Джефри был известен ролями в сериалах „Пуаро“ и „Лучше звоните Солу“. Также актер часто снимался в экранизациях литературной классики. На счету Джефри роль Петрицкого в адаптации „Анны Карениной“ 1985 года и роль мистера Локвуда в адаптации романа „Грозовой перевал“ 1992 года.