„Больше ужаса“: Дженна Ортега поделилась новостью о втором сезоне „Уэнсдей“

Ортега задействована в проекте не только как актриса, она является еще и продюсером сериала режиссера Тима Бертона. Она считает, что в любовном треугольнике Уэнсдей Аддамс, Тайлера и Ксавье не было никакого смысла. Ортега подчеркнула, что в новом сезоне шоураннеры решили отказаться от развития любовной линии главной героини.