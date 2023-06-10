19-летняя дочь Чарли Шина рассказала о своей работе в секс-индустрии

„Вы часто спрашиваете, действительно ли я работаю в секс-индустрии, если отказываюсь позировать топлес. Поверьте, я — секс-работница и у меня есть свои секреты“, — заявила Сэми Шин.

Год назад девушка завела свою страницу на онлайн-сервисе для взрослых OnlyFans, где за донаты делится с подписчиками откровенным контентом.

Позже вслед за Сэми свой аккаунт на OnlyFans создала и ее мама, голливудская актриса Дениз Ричардс.