ФОТО | Вот это атмосфера! Гости приезжают на спектакль „Мавка“ Русского театра на повозке с лошадьми
Осталось всего два дня, чтобы на фоне живописных „лесных декораций“ Эстонского национального музея под открытым небом посмотреть грандиозный летний проект Русского театра - „Мавка. Песня леса“ по мотивам поэмы Леси Украинки.
Некоторые гости полностью вживаются в атмосферу постановки и приезжают на нее на повозке с лошадьми. Выглядит эффектно!
„История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке“, - стоит в описании спектакля.
Спектакль наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обрели плоть, характерную пластику, воплощали их в спектакле профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie, а роли играли как актеры Русского театра, так и актеры из Украины.
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