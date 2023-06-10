ФОТО | Грустный дэнс! На открытии нового культурного пространства в Копли выступила украинская певица Луна

На концерте певица исполнила как свои старые песни на русском языке, так и песни из нового репертуара на украинском, а также поприветствовала находящихся на концерте выходцев из Украины традиционным лозунгом „Слава Украине“.

„Я люблю концерты в Эстонии“, - сказала певица до этого в интервью RusDelfi и добавила, что часть полученных с концерта средств обязательно пойдет на благотворительность.

ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики, получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции. Успех ЛУНЫ в значительной степени пришел благодаря ее музыкальным видео, которые собрали миллионы просмотров на различных платформах. Герасимова и ее команда обладают умением попадать в социальные точки, ориентироваться в различных стилях и, что самое главное - создавать произведения, которые затрагивают слушателей. Это обеспечило им большое внимание на отечественном телевидении и большие международные выступления.

ЛУНА стоит за своей музыкальной идентичностью на 100%, всегда создавая музыку, в которую верит сама и ее команда. Шелковистая меланхолия, переплетающаяся с большими клубными ритмами, создает своеобразную интерпретацию современной поп-музыки.