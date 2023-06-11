Не стало звезды культового сериала „Во все тяжкие“

Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ. Умер Майк во сне у себя дома в Мичигане, просто заснув и не проснувшись.

Напомним, Батайе известен также своими ролями в сериалах „В Филадельфии всегда солнечно“, „Узнай врага“, „Шоу Берни Мака“, „Все любят Рэймонда“ и в фильмах „Американская мечта“, „Не шутите с Зоханом“, „Американский восток“. А еще в Америке его знают как комика, который выступал по всей стране со своими концертами. Да и за пределами США Майк был известен. Так, два года подряд он выступал на Международном фестивале комедии в Амманева по приглашению королевской семьи Иордании.