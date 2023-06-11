Стас Пьеха попал в кардиореанимацию

„Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований, — написал Стас в Instagram. — Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, берегите свой организм, ведь он не функция и не инструмент!“

Певец написал, что всех подробностей о собственном здоровье он и сам не знает, но „коронарография была утешительной“.

Весной этого года Стас Пьеха уже попадал в больницу — из-за коронавируса. По его словам, сначала он ощущал незначительные признаки простуды, после чего стало легче, но через пару дней болезнь вернулась с новой силой.