„Я был неадекватен, мне стыдно“: Александр Домогаров покаялся в грехах юности

Актер сериала „Бандитский Петербург“ готовится отметить 60-летний юбилей. Торжество состоится 12 июля. Александр начал осмысливать свою жизнь. Он признался, что в 90-е годы на волне ошеломляющей популярности у него началась звездная болезнь, побороть которую он смог далеко не сразу.

„Страшно… Потом, когда переболев, трезвеешь, приходишь в сознание и начинаешь вспоминать, что ты нес и каким пупом земли себя считал, становится стыдно“, — отметил Домогаров. Теперь он ненавидит само слово „популярность“.

Актер откровенно рассказал о том непростом периоде в своей жизни. „Меня заносило, я был неадекватен, но мне казалось, что я в норме. Были иллюзии, что все могу. Могу хамить инспекторам ГАИ? Могу! И хамил. Тогда были острые приступы болезни. Но перед выздоровлением была тяжелая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности!“ - посетовал артист в беседе с „Караваном историй“.