Кирилл Кяро вспомнил о детстве и отреставрированном доме в Таллинне

Разговор зашёл о том, что такое свобода и какой она бывает для разных поколений.

„Ко мне хорошо относились в школе, и у нас были замечательные педагоги. Мой классный руководитель Лариса Владимировна Шишкевич, преподаватель истории, учила нас свободе мысли, а не тому, что говорилось как догма, — вспоминает Кирилл. — Тогда открывалось много нового, и то, что было написано в учебнике, являлось лишь одной из версий, и мы еще жили в стране, в которой была „официальная советская“ история, потом появлялась „неофициальная эстонская“, потом они поменялись местами и мы пытались разобраться в том, что правда, а что нет. Хотя понятно, что мы не могли дойти до истины на наших уроках, но главное, что Лариса Владимировна учила нас проверять и анализировать факты. И наша школа одной из первых в Таллинне отменила школьную форму. Но тогда я понял и большой минус этого. С одной стороны, ты мог ходить в достаточно комфортной одежде, а с другой — понимал, что носишь ее все время, даже на праздники надеваешь. И конечно, этот явный момент социальной разницы был не самым приятным“.

Дискомфорт, связанный с ограничением свободы (и речь не о тюрьме) Кяро почувствовал в раннем юношестве: „Больше всего я переживал, что не могу познакомиться с девушкой и сводить ее в какое-то интересное место, потому что не было денег. Тогда придумывал что-то другое: прогулки вдоль моря, походы… Главное было договориться с самим собой. Что я не такой уж длинный и худой, что кому-то будет интересно поболтать со мной, а для этого не нужны деньги на кафе и мороженое. Родители практически не давали карманных денег, просто не могли. И когда я учился в школе, на каникулах пытался заработать. Был подсобным рабочим на хлебозаводе и на ткацком заводе „Балтика“, а еще подсобным рабочим-реставратором в Старом городе. В Таллине до сих пор в хорошем состоянии стоит дом, который реставрировала моя бригада в конце восьмидесятых годов. И мой отец очень гордится тем, что я причастен к этому, хотя я только месил цемент и подавал“.