„Можно желать смерти соседям?“ Агата Муцениеце страшна в гневе

Бывшая жена Павла Прилучного много работает, Агата неоднократно рассказывала о своем насыщенном графике и сетовала, что никак не может выспаться.

Агата обнародовала видео, на котором откровенно рассказала, что произошло. Актриса совершенно не стеснялась в выражениях, она позволила себе даже нецензурные слова. Звезда подчеркнула, что невероятно устала, поэтому и отреагировала настолько эмоционально.

„Я вот сейчас лежу и думаю: а можно желать смерти соседям? Ну вот просто, чисто хочется пожелать. Вот у меня сегодня суббота, а они с 10 утра что-то сверлят там в своем доме, как будто вот так вот картину сверлят. У меня был единственный шанс хотя бы сегодня попробовать поспать с утра, но им надо сверлить. Извините, накипело!“ — призналась Агата.

Она всё-таки поднялась с кровати. Актриса терла глаза, словно едва сдерживая слезы. Муцениеце рассказала о своих ощущениях. „Даже не представляете, сколько во мне сейчас гнева и обиды какой-то горькой, прямо горькой обиды. Кажется, мне пора на ретрит. А вот вы не заметили, почему постоянно кто-то сверлит? Либо строители, либо люди. Постоянно в нашей жизни есть какое-то сверло. Может быть, вся истина в сверле?“ — рассказала Муцениеце.