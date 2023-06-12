Под арестом! Замок Галкина и Пугачевой пока невозможно продать(3)
Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин не могут продать свой дом в деревне Грязь, так как на него наложили арест из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщает издание, в 2018 году у юмориста начались проблемы с налогами. Утверждается, что суммы задолженностей были небольшими, но просрочки случались часто, поэтому приставы решили разобраться в ситуации. По данным СМИ, еще с 2018 года замок был под арестом, однако это никак не мешало звездной паре. Теперь же, продать или переписать недвижимость невозможно из-за долгов перед налоговой.
Ранее близкие Аллы Пугачевой рассказывали о том, что певица не планирует расставаться со своим замком в деревне Грязь по совсем другой причине: якобы с ним связано слишком много счастливых моментов.