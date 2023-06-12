Под арестом! Замок Галкина и Пугачевой пока невозможно продать

Как сообщает издание, в 2018 году у юмориста начались проблемы с налогами. Утверждается, что суммы задолженностей были небольшими, но просрочки случались часто, поэтому приставы решили разобраться в ситуации. По данным СМИ, еще с 2018 года замок был под арестом, однако это никак не мешало звездной паре. Теперь же, продать или переписать недвижимость невозможно из-за долгов перед налоговой.