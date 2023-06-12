Возвращение легенды: „Лепрекон“ будет перезапущен

Режиссером фильма назначен Фелипе Варгас, постановщик отмеченной наградами короткометражной ленты „Молочные зубы“. Сценарий нового „Лепрекона“ написал Марк ван Ваес, работавший над предстоящим игровым ремейком мультфильма Disney „Лило и Стич“. В число продюсеров входит Рой Ли, который до этого приложил руку к американским ремейкам „Звонка“ и „Проклятия“, а также к фильму „Варвар“ и экранизации романа Стивена Кинга „Оно“.

Сюжет франшизы „Лепрекон“ вращается вокруг существа из ирландского фольклора — злобного и кровожадного лепрекона по имени Лубдан Бутовски, который прибегает к любым средствам, чтобы вернуть отобранное у него золото. В шести классических фильмах серии, выходивших с 1993 по 2003 год, персонажа играл Уорик Дэвис, рост которого чуть больше 1 метра. В 2014 и 2018 годах предпринимались попытки перезапустить франшизу (приквел „Лепрекон: Начало“ и прямое продолжение первой части „Лепрекон возвращается“), однако они не снискали прежней популярности.