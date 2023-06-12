Возвращение легенды: „Лепрекон“ будет перезапущен
Кинокомпания Lionsgate работает над новой частью своей самой долгоиграющей франшизы — серии комедийных хорроров „Лепрекон“. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Режиссером фильма назначен Фелипе Варгас, постановщик отмеченной наградами короткометражной ленты „Молочные зубы“. Сценарий нового „Лепрекона“ написал Марк ван Ваес, работавший над предстоящим игровым ремейком мультфильма Disney „Лило и Стич“. В число продюсеров входит Рой Ли, который до этого приложил руку к американским ремейкам „Звонка“ и „Проклятия“, а также к фильму „Варвар“ и экранизации романа Стивена Кинга „Оно“.
Сюжет франшизы „Лепрекон“ вращается вокруг существа из ирландского фольклора — злобного и кровожадного лепрекона по имени Лубдан Бутовски, который прибегает к любым средствам, чтобы вернуть отобранное у него золото. В шести классических фильмах серии, выходивших с 1993 по 2003 год, персонажа играл Уорик Дэвис, рост которого чуть больше 1 метра. В 2014 и 2018 годах предпринимались попытки перезапустить франшизу (приквел „Лепрекон: Начало“ и прямое продолжение первой части „Лепрекон возвращается“), однако они не снискали прежней популярности.
Как отмечает The Hollywood Repoorter, на данный момент не ожидается, что Дэвис вернется к роли лепрекона в новом фильме.