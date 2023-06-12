Празднование Ивановой ночи в парке Тондилоо состоится уже через считаные дни

„В этом году Иванова ночь в Ласнамяэ впервые состоится в парке Тондилоо. Мы были вынуждены совместно с жителями искать новые возможности и решения для проведения праздника, так как сейчас на традиционной для празднеств Ивановой ночи площадке – пустыре Паэвялья ведутся подготовительные работы к строительству Таллиннской больницы и проводить на территории мероприятия нельзя“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что управа района призывает регистрироваться для участия в мероприятии торговцев, желающих предложить жителям свою продукцию.

В четверг, 22 июня, начиная с 19 часов на центральной площадке парка Тондилоо состоится празднование Ивановой ночи. Главным исполнителем будет ансамбль Hellad Velled, Также в концерте примут участие эстонский актёр, певец и постановщик Эдуард Томан и певица Марью Ляник.

На мероприятии не обойдется и без вкусной еды, для самых маленьких гостей вечера предусмотрена отдельная развлекательная программа с аниматорами и бесплатным батутом. Посетители праздника также смогут насладиться красочным костром, который будет зажжен в течение вечера.

К участию в мероприятии приглашаются торговцы и точки питания. Торговцам следует учитывать, что товары и предлагаемые услуги должны подходить под формат праздника и что мероприятие полностью безалкогольное.