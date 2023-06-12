Джиган раскрыл причину ссоры с Оксаной Самойловой

Весной звездная пара разъехалась после того, как артист угодил в рехаб. До этого семья прекрасно проводила время в Дубае. Поклонники заподозрили, что у исполнителя опять случился алкогольный срыв. „Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. Он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет“, — комментировала тогда Оксана.

В итоге Джиган подтвердил слухи и признался, что супруга не выдержал его пьяные выходки. Сейчас же все в порядке и в доме царит идиллия. „С Оксаной отношения шикарные, все делаю как надо. Много косячил, много бухал, четыре месяца“, — рассказал певец в эфире „Шоу Воли“ на ТНТ.

„Что на самом деле произошло? Приехал в Дубай и там стало скучно, от скуки стал бухать, с непривычки белку ловил: голым ходил, плавал на пляже. Там арабы в шоке. С кем не бывает?“ — простодушно спрашивает Джиган.

Как известно, затем рэпер публично попросил прощения у Самойловой. Он сделал это в шоу рэпера Басты „Вопрос ребром“. „Ну, прости меня, накосячил. Я больше так не буду. Обещаю, это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самым лучшем мужем и самым лучшим папой на свете. Прости меня, я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно“, — сказал тогда Джиган.

Вскоре после этого блогерша и музыкант сообщили о своем воссоединении. „Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или счастью“, — заявила Самойлова.