ФОТО | Звезде Comedy Woman удалили опухоль груди

Как оказалось, несколько дней назад у Надежды была обнаружена опухоль в груди. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Блондинка больше переживала не за саму процедуру, а за окончательный диагноз.

„На УЗИ у меня обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ с раствором в первой клинической больнице было принято решение делать операцию. О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! Спасибо моим подругам, которые все эти дни держали меня за руку и постоянно были со мной на связи. Даже в минуту оглашения диагноза“, — поделилась 38-летняя Сысоева в личном блоге, дав понять, что все ее страхи не подтвердились.

„Все будет хорошо! Мне тоже удалили опухоль две недели назад. Когда узнал диагноз, было очень не очень. Но понял, что нужно собраться настроиться на позитив и двигаться вперед. Сейчас уже все хорошо, хоть швы и болят пока. Желания жить прибавилось в разы. Желаю вам скорее пройти этот этап и со свежими силами и полной энергии двигаться дальше, добиваться новых добиваний, достигать новых достижений и получать удовольствие от жизни!“; „Наденька, все будет хорошо! Здоровья тебе!“; „Понимаю ваши страхи, у знакомой было подобное. Главное, все обошлось!“ — отмечают подписчики.