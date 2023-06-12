ВИДЕО | Анна Седокова после онлайн-ссоры вернулась к Янису Тимме

В начале июня подписчики стали свидетелями публичных перепалок супругов, которые узаконили свои отношения три года назад. Певица публиковала секси-фото в окровенных нарядах, намекая на то, что у нее полно ухажеров и ей не грозит одиночество. „Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером“, — оставлял сообщения Тимма под постами жены.

После этого баскетболист тусовался в стриптиз-клубе с пачкой денег в руках. „Делаю что хочу“, — комментировал он.

Однако сегодня пара разместила примирительное видео. Его сняла Анна, лежа в кровати с Янисом. Ролик экс-солистка сопроводила словами „Ты самый лучший“. Спортсмен страстно целовал жену, а та таяла от его прикосновений.

Напомним, Янис является третьим мужем вокалистки. Он принял ее троих детей от предыдущих браков. Мужчина много времени уделяет ее сыну Гектору, которого Анна родила от бизнесмена Артема Комарова. Вокалистка рада, что возлюбленный смог наладить с детьми дружеские отношения. О своих чувствах она говорит открыто, а порой выражает их в песнях. Так, артистка посвятила Янису композиции „Привязана к тебе“ и „Обезболил“.