Аль Пачино бросил молодую беременную возлюбленную: кажется, он о чем-то начал догадываться

Недавно стало известно, что Пачино и его 29-летняя девушка Нур Альфаллах станут родителями. Девушка уже на восьмом месяце беременности, а значит, через месяц у актера родится уже четвертый ребенок. Казалось, что такое радостное событие нельзя никак осквернить, но не тут-то было.

Сначала в сети появились новости, что Аль Пачино потребовал сделать тест на отцовство, так как был уверен, что ребенок не от него. По слухам, актер бесплоден и поэтому заподозрил девушку в измене.

Согласно другой информации, Нур давно знала о своей беременности, но своему избраннику сказала об этом лишь недавно, потому что он больше не хотел детей. Некоторые даже стали обвинять девушку в том, что она голддигерша, т.е. охотница за капиталами богатых старичков. Это не первый мужчина Альфаллах, который намного старше ее. Например, она встречалась с Миком Джаггером (на тот момент ей было 22, а ему — 74) и Клинтом Иствудом (ей было 23, а ему — 87). Инетрнет-пользователи уверены, что эти романы она крутила из-за денег и популярности. Согласно этой теории, Нур специально забеременела, чтобы получить часть наследства актера.

А некоторые и вовсе говорят, что Пачино давно уже расстался с Альфаллах и поэтому весьма негативно воспринял новости о беременности. Один инсайдер рассказал, что у них давно нет никаких отношений. Сам Пачино якобы считал, что их роману „давно пришел конец“, и описывал всю ситуацию с беременностью, как „полнейший хаос“.

На днях Пачино отправился в кинотеатр вместе со своим сыном, чтобы посмотреть фильм „Трансформеры: Восхождения Звероботов“. Актера сразу же окружили папарацци и стали расспрашивать не только о ребенке, но и об отношениях с Нур, на что он ответил: „Сейчас я со своим сыном, и если вы не возражаете, я не буду говорить об этих вещах“.

А совсем недавно звезду „Крестного отца“ заметили на свидании… с бывшей гражданской женой, Беверли Д'Анджело, которая родила ему двоих близнецов. Аль выглядел счастливым и расслабленным.

Тем временем, Нур проводит время со своей матерью. И ее, судя по последним фото папарацци, радостной или хотя бы спокойной назвать сложно. даже в клинику беременная девушка пошла с родительницей, а не в отцом будущего ребенка.