13.06.2023, 12:00
Татьяна Буланова — больше не Буланова(8)
ФОТО: Youtube
Известная российская певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Артистка в итоге официально сменила фамилию.
Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе ее на 19 лет. Бывший теннисист стал третьим супругом Татьяны.
После счастливого события заслуженная артистка России вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить еще одну важную новость. Она опубликовала совместное фото с Валерием и рассказала, что теперь она больше не Буланова. „Руднева!“ - подписала кадр певица и поставила смайл в виде сердца.
При этом на концертах Татьяну будут объявлять по старинке - Булановой. Рудневой она стала только для паспорта.