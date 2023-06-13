Татьяна Буланова — больше не Буланова

Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе ее на 19 лет. Бывший теннисист стал третьим супругом Татьяны.

После счастливого события заслуженная артистка России вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить еще одну важную новость. Она опубликовала совместное фото с Валерием и рассказала, что теперь она больше не Буланова. „Руднева!“ - подписала кадр певица и поставила смайл в виде сердца.