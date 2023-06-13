„Мечта сбывается“: Юрию Антонову наконец прооперировали больную ногу

„Не могу пока выступать. Одну песню или несколько ещё выстою. А большой концерт пока не могу, нога болит. Ходил в Дубае к китайскому целителю, он сказал, что нужен какой-то специальный целебный порошок, чтобы делать компрессы. Но у него этого порошка с собой не было. Целитель сейчас в Китае, на связь не выходит, поэтому сложно сказать, помогло бы мне это снадобье или нет“, — рассказал подробности Юрий Михайлович.