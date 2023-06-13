„Мечта сбывается“: Юрию Антонову наконец прооперировали больную ногу
Юрий Антонов два с половиной месяца провел в австрийской клинике, где перенес сложнейшую операцию на ноге после травмы. Сейчас ему стало лучше, но лечение не закончено, возможно, потребуется дополнительное оперативное вмешательство, — предполагают „7 дней“.
„Не могу пока выступать. Одну песню или несколько ещё выстою. А большой концерт пока не могу, нога болит. Ходил в Дубае к китайскому целителю, он сказал, что нужен какой-то специальный целебный порошок, чтобы делать компрессы. Но у него этого порошка с собой не было. Целитель сейчас в Китае, на связь не выходит, поэтому сложно сказать, помогло бы мне это снадобье или нет“, — рассказал подробности Юрий Михайлович.
Сейчас он в основном проводит время в своем подмосковном доме, редко выезжая в столицу. За городом у него большое хозяйство. Юрий Антонов организовал на своем участке настоящий приют для попавших в беду животных, не жалея на это денег. Но это вовсе не значит, что певец оставил творчество. На премии телеканала ММТВ Антонов исполнил новую песню „Любимая“, пообещав в скором времени представить публике новый альбом.