Тайна из прошлого раскрыта: стала известна причина разрыва Натальи Фатеевой и Андрея Миронова

У актера были серьезные планы: он собирался жениться на Фатеевой, но после возвращения в Москву „все его мечты разбились в пух и прах“. Алексей Филиппов в интервью изданию „Караван историй“ заявил, что в разрыве была виновата мать Андрея Миронова.

Андрюша нас привел домой к себе, а Мария Владимировна с Менакером была где-то на гастролях… Ну, сидим за столом, разговариваем. И тут - на пороге мама Андрея! Посмотрела недобро на Фатееву и говорит: „А эта что тут делает? Ну-ка, пошла вон!“ Андрюша был у матери под каблуком. Он и пикнуть не посмел. Фатеева вскочила, Кустинская тоже хотела уйти за компанию, но Мария Владимировна остановила ее: „А ты, Наташа, оставайся“. Так у Фатеевой все и распалось с Андреем, хотя кто-то потом говорил: из-за Кустинской. На самом деле - из-за властной матери, которую Андрей не смел ослушаться.