Насмерть разбился Трит Уильямс — звезда фильмов „Однажды в Америке“, „Мертвый полицейский“ и „127 часов“

В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт. Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.