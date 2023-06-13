Кино
13.06.2023, 16:30

Насмерть разбился Трит Уильямс — звезда фильмов „Однажды в Америке“, „Мертвый полицейский“ и „127 часов“

 
**FILE PHOTO** Treat Williams Has Passed Away** BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: Treat Williams, at the Hallmark Channel Sum
**FILE PHOTO** Treat Williams Has Passed Away** BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: Treat Williams, at the Hallmark Channel Sum
ФОТО: IMAGO/Faye Sadou | IMAGO/MediaPunch

Актер Трит Уильямс скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает People. Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти. По словам представителя Уильямса, он ехал на мотоцикле, когда произошла авария.

В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт. Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.

Трит Уильямс получил известность в 1970-е годы. Актер снялся в фильме „Волосы“, основанном на бродвейском мюзикле, после чего получил роль еще в нескольких проектах. Он также появился в гангстерском фильме „Однажды в Америке“ с Робертом де Ниро. Среди работ Уильямса — „Марафонец“, „1941“, „Начни сначала“, „Однажды в Вегасе“, „Мертвый полицейский“, „Чем заняться мертвецу в Денвере“, „127 часов“, „Мисс конгениальность 2“ и другие.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии