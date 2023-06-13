Насмерть разбился Трит Уильямс — звезда фильмов „Однажды в Америке“, „Мертвый полицейский“ и „127 часов“
Актер Трит Уильямс скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает People. Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти. По словам представителя Уильямса, он ехал на мотоцикле, когда произошла авария.
В пожарной охране рассказали, что авария произошла 12 июня около 17:00 на трассе 30 Long Trail Auto недалеко от американского населенного пункта Дорсет, штат Вермонт. Следователи полагают, что водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Уильямс был единственным пострадавшим, и был вызван вертолет, чтобы доставить его по воздуху в больницу в Нью-Йорке. Однако в результате полученных травм актер ушел из жизни.
Трит Уильямс получил известность в 1970-е годы. Актер снялся в фильме „Волосы“, основанном на бродвейском мюзикле, после чего получил роль еще в нескольких проектах. Он также появился в гангстерском фильме „Однажды в Америке“ с Робертом де Ниро. Среди работ Уильямса — „Марафонец“, „1941“, „Начни сначала“, „Однажды в Вегасе“, „Мертвый полицейский“, „Чем заняться мертвецу в Денвере“, „127 часов“, „Мисс конгениальность 2“ и другие.