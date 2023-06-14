Начались съемки фильма „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре. Требуются актеры массовки!

По словам режиссера Хелен Таккин, „Жизнь и любовь“ – не типичный романтический фильм, но это фильм о любви. „Под покровом любовной истории могут скрываться токсичные модели поведения и властные отношения. Посредством этого фильма я хочу показать, насколько высокую цену порой приходится платить за романтические иллюзии. Для меня эта история с очень персональным подтоном, вскрывающая психологические аспекты, с которыми многие сталкиваются, но о которых редко кто говорит“, – рассказала Таккин.

Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви, в которой два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма, сталкиваются с перипетиями жизни и любви. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.

Летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках возможностей в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.

Рудольф, коммерсант средних лет, нанимает юную Ирму служанкой в свою роскошную квартиру. Обаяние и таинственность мужчины завораживают Ирму, в скором времени вспыхивают чувства. Пара заключает брак, но после женитьбы в поведении Рудольфа появляются неувязки, что ставит мечтавшую о настоящей любви Ирму в чрезвычайно сложное положение.





Противоречивая история любви происходит на фоне политических событий. И без того сложную атмосферу в период мирового экономического кризиса еще больше накаляет борьба президента Эстонии Константина Пятса с так называемыми вапсами – Эстонским союзом участников Освободительной войны.