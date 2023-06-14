Начались съемки фильма „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре. Требуются актеры массовки!
Новый отечественный художественный фильм по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре „Жизнь и любовь“ снимает Хелен Таккин. Одну из известнейших влюбленных пар произведений Таммсааре – Рудольфа и Ирму – сыграют Майт Мальмстен и Каролин Юрисе. Также в ролях – Ловийсе Каппер, Урсель Тильк, Ало Кырве, Тынис Нийнеметс и др.
По словам режиссера Хелен Таккин, „Жизнь и любовь“ – не типичный романтический фильм, но это фильм о любви. „Под покровом любовной истории могут скрываться токсичные модели поведения и властные отношения. Посредством этого фильма я хочу показать, насколько высокую цену порой приходится платить за романтические иллюзии. Для меня эта история с очень персональным подтоном, вскрывающая психологические аспекты, с которыми многие сталкиваются, но о которых редко кто говорит“, – рассказала Таккин.
Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви, в которой два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма, сталкиваются с перипетиями жизни и любви. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.
Летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках возможностей в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.
Рудольф, коммерсант средних лет, нанимает юную Ирму служанкой в свою роскошную квартиру. Обаяние и таинственность мужчины завораживают Ирму, в скором времени вспыхивают чувства. Пара заключает брак, но после женитьбы в поведении Рудольфа появляются неувязки, что ставит мечтавшую о настоящей любви Ирму в чрезвычайно сложное положение.
Противоречивая история любви происходит на фоне политических событий. И без того сложную атмосферу в период мирового экономического кризиса еще больше накаляет борьба президента Эстонии Константина Пятса с так называемыми вапсами – Эстонским союзом участников Освободительной войны.
„Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Такки, чьи короткометражки и рекламы уже удостаивались наград. Продюсерами картины выступают Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film («Имена в граните“, „1944“, „Зима“, „02“, „Аптекарь Мельхиор“), Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions («Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“). Оператор фильма – Альвар Кыуэ; художник – Камилла Казе; художник по костюмам – Ану Ленсмент; композитор – Мик Педая; сценарист – Мартин Алгус («Болото“, „Калев“, „Зима“, „Герои“).
В главных ролях: Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Также в ролях: Ало Кырве, Тынис Нийнеметс, Стеффи Пяхн, Кристийна-Хортензия Порт, Геттер Мересмаа, Маркус Луйк, Хельгур Розенталь, Маркус Хабакукк и Михкель Кабель.
Поддержку в съемках картины „Жизнь и любовь“ оказывают Postimees, ERR, Elisa, Тартуский фонд кино, High Voltage, Location Unit, DHL, Cramo, A. le Coq, Tradehouse, NAOS, Pro Beauté и Linnamäe Lihatööstus.
Картина выйдет в кинопрокат 16 апреля 2024 года. За дистрибуцию фильма отвечает Hea Film.
Для съемочного дня 29 июня требуются мужчины – актеры массовки.
Заинтересованных в предложении просим заполнить анкету.