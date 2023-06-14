Они возвращаются! В субботу в Таллинне выступит золотой состав группы Quest Pistols

15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Группа Quest Pistols изменила ржавые правила, существовавшие на эстраде, привнеся в нее харизму, яркую внешность и популярные песни, ставшие со временем хитами.