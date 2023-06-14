Культура
14.06.2023, 10:30

Они возвращаются! В субботу в Таллинне выступит золотой состав группы Quest Pistols

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ФОТО: Quest Pistols

15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Группа Quest Pistols изменила ржавые правила, существовавшие на эстраде, привнеся в нее харизму, яркую внешность и популярные песни, ставшие со временем хитами.

Спустя несколько лет „золотой“ состав группы — Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк — возвращается на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.


В программу концерта войдут песни, ставшие гимнами целого поколения: „Я устал“, „Дни гламура“, „Белая стрекоза любви“, „Я твой наркотик“, „Ты так красива“, „Санта-Лючия“ и другие.

Группа Quest Pistols предлагает вам насладиться теплой ностальгией, ведь другой такой возможности услышать любимую группу может и не быть.

Концерт пройдет 17 июня в столичном клубе Cathouse. Начало в 23:00.

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