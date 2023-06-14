Русский театр закрывает юбилейный 75-й сезон с высокими показателями и большими планами на будущее

В целом сезон прошел успешно, 2/3 бюджета и по зрителям, и по продажам театр к июню уже выполнил. Но зрителей, конечно, в первую очередь, порадовало разнообразие репертуара, который пополнился настоящими шлягерами, в числе которых мюзикл „Обыкновенное чудо“ (его сыграли рекордное для театра количество 28 раз и он стал самым доходным проектом), постановки современных балтийских драматургов на малой сцене: „Мальчик, который видел в темноте“ Расы Багавичуте- Пеце (Латвия) и „На привязи“ Тумаса Янсона (Финляндия), а также цикл новогодних спектаклей по книгам норвежского сказочника Руне Белсвика.

Театр „высказывался“ и на актуальные темы. Символично, что на русской сцене солидарным призывом против всякого насилия, деспотии и агрессии зазвучали слова эстонского классика Яана Кросса в постановке Юлии Ауг „Императорский безумец“.

Актриса Наталья Дымченко была номинирована на Премию Союза театральных деятелей как лучшая исполнительница роли второго плана в спектакле талантливого режиссера Артема Гареева „Август. Графство Оседж“, который вопреки бытующему мнению, что зрители не хотят смотреть серьезные истории, нашел широкую аудиторию поклонников.

Русский театр вел последовательную интеграционную деятельность – более 10 тысяч детей посмотрели спектакли по произведениям эстонских детских писателей Айно Первик „Баба Мора“ и „Пойдем на певческий праздник“ Леэло Тунгал. В последнем принимали участие Таллиннский полицейский оркестр, а также танцевальные и вокальные студии столицы. Помимо сюжета дети узнали много об истории певческих праздников, особенностях национального костюма и традициях.