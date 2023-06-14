Русский театр закрывает юбилейный 75-й сезон с высокими показателями и большими планами на будущее(2)
75-й юбилейный сезон во многом стал знаменательным для театра. Театр возглавила Светлана Янчек, и под ее руководством уже к концу года стало ясно, что Русский театр показал небывалые ранее результаты.
В целом сезон прошел успешно, 2/3 бюджета и по зрителям, и по продажам театр к июню уже выполнил. Но зрителей, конечно, в первую очередь, порадовало разнообразие репертуара, который пополнился настоящими шлягерами, в числе которых мюзикл „Обыкновенное чудо“ (его сыграли рекордное для театра количество 28 раз и он стал самым доходным проектом), постановки современных балтийских драматургов на малой сцене: „Мальчик, который видел в темноте“ Расы Багавичуте- Пеце (Латвия) и „На привязи“ Тумаса Янсона (Финляндия), а также цикл новогодних спектаклей по книгам норвежского сказочника Руне Белсвика.
Театр „высказывался“ и на актуальные темы. Символично, что на русской сцене солидарным призывом против всякого насилия, деспотии и агрессии зазвучали слова эстонского классика Яана Кросса в постановке Юлии Ауг „Императорский безумец“.
Актриса Наталья Дымченко была номинирована на Премию Союза театральных деятелей как лучшая исполнительница роли второго плана в спектакле талантливого режиссера Артема Гареева „Август. Графство Оседж“, который вопреки бытующему мнению, что зрители не хотят смотреть серьезные истории, нашел широкую аудиторию поклонников.
Русский театр вел последовательную интеграционную деятельность – более 10 тысяч детей посмотрели спектакли по произведениям эстонских детских писателей Айно Первик „Баба Мора“ и „Пойдем на певческий праздник“ Леэло Тунгал. В последнем принимали участие Таллиннский полицейский оркестр, а также танцевальные и вокальные студии столицы. Помимо сюжета дети узнали много об истории певческих праздников, особенностях национального костюма и традициях.
Еще одно ключевое для Русского театра событие разнообразило театральную жизнь – на карте города появилась новая сценическая площадка RINGlava, где получили возможность репетировать и показывать свои работы несколько театров, не имеющих собственных помещений, таких как театр современного танца Fine5 и Teater Varius. Здесь же Русский театр успешно реализовал свои проекты „Open School“ и „Читки с подростками“, которые привлекли новую молодежную аудиторию.
После нескольких лет перерыва театр возродил традицию обменных гастролей с Рижским театром русской драмы им. Михаила Чехова, спектакли израильского театра Гешер были представлены в рамках новой программы, которая в будущем будет знакомить публику с различными зарубежными коллективами.
Прекрасным заключительным аккордом сезона стал летний проект – Русский театр воплотил поэму „Лесная песня“ классика украинской литературы Леси Украинки в эстонском национальном музее под открытым небом – это емкий и важный посыл в общество: культуры не воюют, культура каждого народа всегда созидает и поддерживает в нашем общем мире гуманность. Все спектакли Русского театра идут с синхронным переводом на эстонский язык, и количество зрителей, пользующихся этой услугой, также уверенно растет.
Под занавес сезона общество взбудоражили непродуманные публичные заявлениями одного из чиновников о возможных преобразованиях деятельности Русского театра. Драматические для коллектива и публики моменты не сказались на творческом процессе, а зрительская поддержка театра стала ощутимее. Последние показы летнего проекта прошли с аншлагами.
Следующий сезон обещает стать не менее насыщенным и увлекательным для зрителей и актеров. Откроет его спектакль известного в Европе режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Брехта „Страх и отчаяние в Третьей империи“, затем появятся „Фигаро“ Бомарше и лирическая история любви румынского писателя Михала Себастьяна „Безымянная звезда“, а также новый цикл новогодних спектаклей. Всего театр выпустит 12 премьер, продолжатся образовательные и экспериментальные проекты на сцене RINGlava, впервые пройдет Фестиваль современных технологий и дополненной реальности „Composter“.
В июле театр находится в коллективном отпуске, но уже в августе актеры вновь приступят к репетициям, чтобы 25 августа открыть занавес нового сезона.