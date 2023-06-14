Редкий сорт виски и никаких любимых эстонцами ягод! Выступающие в Таллинне Scorpions представили новый ряд необычных требований
Уже в эту субботу на Певческом поле в Таллинне выступит легендарная группа Scorpions. Легенды рока не остановились на дорогих автомобилях и представили организаторам новые требования. Кроме прочего они категорически говорят нет ягодам, которые в Эстонии в это время года все уплетают за обе щеки.
„Самое удивительно, что члены Scorpions нив коем случае не желают есть клубнику. Это в списке еды было отдельно выделено красным цветом. В остальном же группа питается вполне здоровым образом - много эко-продуктов и воды“, - прокомментировал занимающийся связями с общественностью Рено Хекконенс.
Зато рокеры хотят видеть на столе определенный и крайне редкий сорт виски, который носит их имя. The SCORPIONS Rock n Roll Star Single Malt Whisky организаторам пришлось заказывать из Германии, так как нигде ближе к Эстонии этот виски найти не удалось.
Вдобавок к виски группа пожелала видеть на своей столе водку Beluga и пиво Corona - скорее даже не для себя, а для гостей на бекстейдже, поясняет Хекконенс.
На прошлой неделе мы писали, что Scorpions также потребовали от организаторов по люксовому автомобилю для каждого из членов группы на время их пребывания в Эстонии. Смотрите, на каких автомобилях рокеры будут разъезжать по Таллинну.
Последний раз легенды рока выступали в Таллинне три года назад. Концерт пройдет уже в эту субботу, 17 июня, на Таллиннском певческом поле.