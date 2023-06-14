Шоубиз
14.06.2023, 16:11

Редкий сорт виски и никаких любимых эстонцами ягод! Выступающие в Таллинне Scorpions представили новый ряд необычных требований

 
The Scorpions esinemas Zürichis tänavu juuni alguses.
The Scorpions esinemas Zürichis tänavu juuni alguses.
ФОТО: Scanpix | IMAGO/Gonzales Photo

Уже в эту субботу на Певческом поле в Таллинне выступит легендарная группа Scorpions. Легенды рока не остановились на дорогих автомобилях и представили организаторам новые требования. Кроме прочего они категорически говорят нет ягодам, которые в Эстонии в это время года все уплетают за обе щеки.

„Самое удивительно, что члены Scorpions нив коем случае не желают есть клубнику. Это в списке еды было отдельно выделено красным цветом. В остальном же группа питается вполне здоровым образом - много эко-продуктов и воды“, - прокомментировал занимающийся связями с общественностью Рено Хекконенс.

Зато рокеры хотят видеть на столе определенный и крайне редкий сорт виски, который носит их имя. The SCORPIONS Rock n Roll Star Single Malt Whisky организаторам пришлось заказывать из Германии, так как нигде ближе к Эстонии этот виски найти не удалось.

Вдобавок к виски группа пожелала видеть на своей столе водку Beluga и пиво Corona - скорее даже не для себя, а для гостей на бекстейдже, поясняет Хекконенс.

Scorpionsi viski.

На прошлой неделе мы писали, что Scorpions также потребовали от организаторов по люксовому автомобилю для каждого из членов группы на время их пребывания в Эстонии. Смотрите, на каких автомобилях рокеры будут разъезжать по Таллинну.

Последний раз легенды рока выступали в Таллинне три года назад. Концерт пройдет уже в эту субботу, 17 июня, на Таллиннском певческом поле.


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