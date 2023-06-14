Редкий сорт виски и никаких любимых эстонцами ягод! Выступающие в Таллинне Scorpions представили новый ряд необычных требований

„Самое удивительно, что члены Scorpions нив коем случае не желают есть клубнику. Это в списке еды было отдельно выделено красным цветом. В остальном же группа питается вполне здоровым образом - много эко-продуктов и воды“, - прокомментировал занимающийся связями с общественностью Рено Хекконенс.

Зато рокеры хотят видеть на столе определенный и крайне редкий сорт виски, который носит их имя. The SCORPIONS Rock n Roll Star Single Malt Whisky организаторам пришлось заказывать из Германии, так как нигде ближе к Эстонии этот виски найти не удалось.

Вдобавок к виски группа пожелала видеть на своей столе водку Beluga и пиво Corona - скорее даже не для себя, а для гостей на бекстейдже, поясняет Хекконенс.

На прошлой неделе мы писали, что Scorpions также потребовали от организаторов по люксовому автомобилю для каждого из членов группы на время их пребывания в Эстонии. Смотрите, на каких автомобилях рокеры будут разъезжать по Таллинну.

Последний раз легенды рока выступали в Таллинне три года назад. Концерт пройдет уже в эту субботу, 17 июня, на Таллиннском певческом поле.



