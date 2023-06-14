В коплиском квартале Крулли пройдет зажигательный FLEX FEST! Выступят Mura Masa, Bladee и участник „Евровидения“ Käärijä

Хедлайнеры музыкальной фестиваля - Central Cee (Великобритания), Mura Masa (Великобритания), Bladee (Швеция), Käärijä (Финляндия), nublu, 5MIINUST и многие другие. Больше информации ЗДЕСЬ.

В прошлом году на фестивале FLEX FEST 22 на Теллискиви выступили такие звезды современной музыки, как Young Lean (Швеция), BBNO$ (Канада), Cledos (Финляндия), Averagekidluke (Финляндия) и лучшие эстонские исполнители.

Смотрите, как это было!