Пол Маккартни представит последнюю песню The Beatles — ее помог дописать искусственный интеллект

По словам Маккартни, технологию использовали, чтобы „вынуть“ голос Джона Леннона из старой демозаписи и воссоздать его для нового, завершенного трека. Маккартни уточнил, что песня выйдет уже в 2023 году.

Музыкант не рассказал, о какой песне речь, но журналисты полагают, что это запись Леннона Now And Then, датируемая 1978 годом. Beatles планировали представить ее еще в 1995 году, но против издания был ныне покойный Джордж Харрисон. Песня была частью демозаписи, переданной Маккартни супругой Леннона — Йоко Оно — в 1980 году.

Две входившие в запись песни, Free As A Bird и Real Love, вышли после саунд-обработки в 1995 и 1996 годах, соответственно, став первыми „новыми“ песнями Beatles за 25 лет.