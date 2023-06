Пол Маккартни представит последнюю песню The Beatles — ее помог дописать искусственный интеллект

Музыкант не рассказал, о какой песне речь, но журналисты полагают, что это запись Леннона Now And Then, датируемая 1978 годом. Beatles планировали представить ее еще в 1995 году, но против издания был ныне покойный Джордж Харрисон. Песня была частью демозаписи, переданной Маккартни супругой Леннона — Йоко Оно — в 1980 году.