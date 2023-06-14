„Развод был сложным“: Наташа Королева рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

Наташа познакомилась с Игорем, когда ей было 16 лет, а ему — 29. Сначала их союз был чисто творческим, хитмейкер писал песни для начинающей артистки, однако постепенно эти отношения переросли в романтические. Влюбленные поженились в 1992 году, а спустя девять лет развелись. Наташа называет причиной разрыва измену мужа.

Несмотря на все сложности, бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения. „Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся. Есть ситуации, когда мы в общем кругу друзей, это случается редко. Друзья получают удовольствие от нашей компании“, — пояснила Королёва.

Она отметила, что многие фанаты по-прежнему хотят увидеть ее воссоединение с Игорем на сцене. „Наш тандем ассоциируется со сказочной, гармоничной историей любви“, — заверила Наташа. Поп-звезда не готова к такому повороту событий.

Рассказала Королёва и о знакомстве с Сергеем Глушко. Это произошло еще во время первого брака артистки. Тогда к ней приехала подруга, которая долгое время жила во Франции. Они захотели пойти на мужской стриптиз. „Я очень скептически отнеслась этому. „У нас мужской стриптиз? Поверьте, это будет жалкое зрелище!“ — так я считала. Но девочки настояли, и мы поехали. К моему большому удивлению, я увидела какое-то нереальное зрелище. Эффектный с сумасшедшей энергетикой человек, который не мог не обратить на себя внимание“, — рассказала Наташа о Сергее в интервью Светлане Бондарчук для ее шоу на YouTube.

Спустя год после разрыва с Николаевым певица родила сына от стриптизера.